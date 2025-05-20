За вождение в нетрезвом виде полковник потерял погоны и оказался в суде

Видземский районный суд в Алуксне 19 мая признал полковника Национальных вооруженных сил (НВС) Евгения Казенко виновным в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и приговорил его к пробационному надзору сроком на один год и два месяца, а также лишил водительских прав на пять лет, сообщает Latvijas Avīze. Приговор еще не вступил в силу, однако Казенко, занимавший должность командира управления снабжения НВС, после проступка был уволен со службы и вышел на пенсию по выслуге лет.