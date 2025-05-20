"Это война цивилизации против варварства!" - Нетаньяху отверг критику Европы по ситуации в Газе
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил лидеров Великобритании, Франции и Канады в поддержке палестинской террористической организации ХАМАС, после того как они призвали Израиль прекратить военную операцию в секторе Газа.
Ранее сообщалось, что 5 мая правительство Израиля решило усилить наступление против ХАМАС в Газе, планируя занять новые территории и мобилизовать десятки тысяч резервистов. В понедельник Нетаньяху заявил, что израильская армия возьмет под контроль весь сектор Газа.
После этого президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер-министр Канады Марк Карни в понедельник осудили действия израильского правительства, обостряющие ситуацию в Газе, и предупредили о возможных мерах, если Нетаньяху не изменит курс. «Если Израиль не прекратит наступление и не снимет ограничения на гуманитарную помощь, мы предпримем конкретные ответные шаги», — заявили лидеры Великобритании, Франции и Канады. Они также призвали ХАМАС освободить заложников, захваченных в ходе нападения на Израиль 7 октября 2023 года, которое стало причиной начала войны в Газе.
«Мы всегда поддерживали право Израиля защищаться от терроризма. Однако нынешняя эскалация полностью несоразмерна», — указали западные лидеры.
Нетаньяху отверг их обвинения: «Лидеры в Лондоне, Оттаве и Париже, требуя от Израиля прекратить оборонительную войну за свое выживание до полного уничтожения террористов ХАМАС у наших границ и призывая к созданию палестинского государства, фактически предлагают огромную награду за нападение 7 октября и подталкивают к новым зверствам», — заявил он.
«Война может закончиться уже завтра, если будут освобождены оставшиеся заложники, ХАМАС сложит оружие, его лидеры-убийцы будут изгнаны, а Газа — демилитаризована», — добавил премьер-министр Израиля.
«Это война цивилизации против варварства. Израиль будет продолжать защищать себя справедливыми средствами до полной победы», — подчеркнул Нетаньяху.
Ранее сообщалось, что в понедельник в Газу впервые с начала марта была доставлена гуманитарная помощь. Однако руководитель гуманитарной службы ООН Том Флетчер сообщил, что после снятия израильской блокады в Газу были допущены лишь девять грузовиков с гуманитарной помощью — капля в море по сравнению с тем, что необходимо срочно.