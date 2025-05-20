"Это война цивилизации против варварства!" - Нетаньяху отверг критику Европы по ситуации в Газе

После этого президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер-министр Канады Марк Карни в понедельник осудили действия израильского правительства, обостряющие ситуацию в Газе, и предупредили о возможных мерах, если Нетаньяху не изменит курс. «Если Израиль не прекратит наступление и не снимет ограничения на гуманитарную помощь, мы предпримем конкретные ответные шаги», — заявили лидеры Великобритании, Франции и Канады. Они также призвали ХАМАС освободить заложников, захваченных в ходе нападения на Израиль 7 октября 2023 года, которое стало причиной начала войны в Газе.