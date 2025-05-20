"При нынешней тенденции добровольцы скоро закончатся": латвийская демография угрожает обороне страны

На вопрос депутатов о том, как можно укрепить обороноспособность, увеличить число военнослужащих, и не стоит ли рассмотреть возможность призыва женщин, представитель Минобороны ответил, что в настоящее время планируется увеличение числа военнослужащих профессиональной службы, однако для этого потребуется больше финансирования. Одновременно он отметил, что скоро будет исчерпан тот процент граждан, которые готовы служить в армии. Пока что все места заполняются. «Посмотрим, что будет дальше», — добавил он.