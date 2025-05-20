"При нынешней тенденции добровольцы скоро закончатся": латвийская демография угрожает обороне страны
Одним из вызовов в сфере обороны остаются демографические процессы, поскольку становится все сложнее привлекать новых людей, заявил заместитель государственного секретаря Министерства обороны Угис Норитис на заседании Бюджетной и финансовой (налоговой) комиссии Сейма.
Норитис указал, что среди основных проблем — влияние демографических изменений на привлечение персонала, а также рост затрат, например, на повышение боевой готовности, содержание инфраструктуры и организацию международных учений. К числу вызовов он также отнес необходимость использовать возможности цифровизации, искусственного интеллекта и технологий, а также защиту киберпространства.
На вопрос депутатов о том, как можно укрепить обороноспособность, увеличить число военнослужащих, и не стоит ли рассмотреть возможность призыва женщин, представитель Минобороны ответил, что в настоящее время планируется увеличение числа военнослужащих профессиональной службы, однако для этого потребуется больше финансирования. Одновременно он отметил, что скоро будет исчерпан тот процент граждан, которые готовы служить в армии. Пока что все места заполняются. «Посмотрим, что будет дальше», — добавил он.
В Сейме прозвучала и такая мысль: в настоящее время зарегистрировано довольно большое количество молодых безработных, которых можно призвать на службу, женщин же надо «оставить в покое» и использовать имеющийся ресурс.
Как рассказал Угис Норитис, в прошлом году завершились первая и вторая волны призыва в Государственную службу обороны (ГСО), в рамках которых были призваны 578 военнослужащих — в первом призыве только добровольцы, а во втором — как добровольцы, так и первые 67 человек, отобранные по случайному принципу.
На 2024 год в составе Национальных вооруженных сил насчитывалось 7103 военнослужащих профессиональной службы. В 2024 году были рекрутированы 762 гражданина, в том числе 129 — из ГСО. По сравнению с 2023 годом, численность профессиональных военнослужащих увеличилась на 400 человек. Кроме того, в прошлом году в Земессардзе было принято 1096 новых добровольцев.
Напомним, что в Латвии регулярно обсуждается тема будущей нехватки солдат для армии и в этой связи часто предлагают призывать на службу женщин.