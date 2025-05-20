Лиепайский порт расширяет горизонты - будет реконструирован причал для парома в Германию
В Лиепайском порту планируют реконструкцию причала, используемого для паромных перевозок между Лиепаей и Травемюнде (Германия), что укрепит транспортные связи Латвии и ЕС.
В Лиепайском порту за 23,09 млн евро планируется реконструировать 46-й причал, который используется для паромного сообщения по маршруту Лиепая-Травемюнде (Германия). В настоящее время разрабатывается проект реконструкции, строительные работы могут начаться в третьем квартале 2025 года и завершиться к концу 2027 года.
46-й причал используется также для обслуживания судов, перевозящих грузы ro-ro. В 2024 году через этот причал было перевезено 1,8 млн тонн грузов.
46-й причал Лиепайского порта был построен в 1972-1975 г. для стоянки и обслуживания кораблей и подводных лодок советского военно-морского флота. После реконструкции причал сможет одновременно обслуживать два грузовых судна или грузо-пассажирских парома длиной до 240 метров и с осадкой до 11 метров. Как отметили в Лиепайской СЭЗ, обеспечение регулярного паромного сообщения имеет стратегическое значение не только для Лиепаи и Латвии, но и для экономических и военных перевозок Европейского союза.
Пассажирские перевозки по маршруту Лиепая-Травемюнде обеспечивает шведский паромный оператор Stena Line Scandinavia.