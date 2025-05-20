Лиепайский порт расширяет горизонты - будет реконструирован причал для парома в Германию

46-й причал Лиепайского порта был построен в 1972-1975 г. для стоянки и обслуживания кораблей и подводных лодок советского военно-морского флота. После реконструкции причал сможет одновременно обслуживать два грузовых судна или грузо-пассажирских парома длиной до 240 метров и с осадкой до 11 метров. Как отметили в Лиепайской СЭЗ, обеспечение регулярного паромного сообщения имеет стратегическое значение не только для Лиепаи и Латвии, но и для экономических и военных перевозок Европейского союза.