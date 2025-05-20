В Латвии доступны только 9 из 66 препаратов для лечения редких заболеваний - мы на одном из последних мест в ЕС

«Доступность лекарств — это не только важный фактор благополучия пациентов, но и укрепление системы здравоохранения в целом, позволяющее эффективнее реагировать на кризисы. В условиях ограниченного бюджета особенно важно обращать внимание на тех пациентов с редкими диагнозами, которые годами ждут — зачастую — единственные препараты, необходимые для поддержания их жизненно важных функций. Поэтому крайне важно при планировании бюджета обеспечить доступность инновационных препаратов для большего числа диагнозов», — подчеркивает Владислава Маране, директор Ассоциации международных инновационных фармацевтических компаний.