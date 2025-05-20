В Латвии доступны только 9 из 66 препаратов для лечения редких заболеваний - мы на одном из последних мест в ЕС
На фоне остальной Европы ситуация с лечением редких заболеваний в Латвии выглядит особенно критично. Согласно исследованию, на 5 января 2025 года в странах Европейского союза пациентам с редкими болезнями доступны 66 лекарств, в то время как в Латвии — лишь девять. Это ставит нашу страну на одно из последних мест в ЕС, свидетельствуют данные последнего отчета IQVIA «Patient W.A.I.T. Indicator».
Латвийский Альянс редких заболеваний указывает, что этот факт свидетельствует о серьезном неравенстве в системе здравоохранения и крайне ограниченных возможностях лечения для пациентов с редкими диагнозами. В целом, исследование показывает, что более 80% лекарств, доступных пациентам в других странах ЕС, в Латвии по-прежнему отсутствуют.
Новейшее исследование IQVIA «Patient W.A.I.T. Indicator» дает тревожную картину доступности инновационных препаратов для пациентов с редкими заболеваниями в Латвии, подтверждая, что ситуация остается критической по сравнению с другими странами ЕС. В среднем латвийским пациентам приходится ждать 755 дней, чтобы получить новейшие лекарства, одобренные ЕС.
Согласно отчету, в Латвии доступно лишь 14% инновационных препаратов, зарегистрированных в ЕС за последние годы для лечения редких заболеваний. В то время как средний показатель по ЕС составляет 42%. Эксперты называют основной причиной такой ситуации хронически недостаточное финансирование бюджета компенсируемых лекарств.
В данный момент в очереди на включение в список КЗС (компенсируемых за счет государства препаратов) находятся около 110 медикаментов для лечения различных диагнозов, которые уже признаны экономически эффективными в условиях Латвии, однако на их внедрение финансирование не выделено.
На 1 февраля 2025 года в латвийском списке компенсируемых лекарств для пациентов с редкими заболеваниями (так называемый список R) включены только 16 диагнозов. При этом на 27 ноября 2024 года в Латвии зарегистрировано 1828 диагнозов редких заболеваний, и всего насчитывается 19 955 пациентов с присвоенным Orpha-кодом — уникальным, неизменяемым идентификатором, который присваивается каждой редкой болезни в системе Orphanet.
«Доступность лекарств — это не только важный фактор благополучия пациентов, но и укрепление системы здравоохранения в целом, позволяющее эффективнее реагировать на кризисы. В условиях ограниченного бюджета особенно важно обращать внимание на тех пациентов с редкими диагнозами, которые годами ждут — зачастую — единственные препараты, необходимые для поддержания их жизненно важных функций. Поэтому крайне важно при планировании бюджета обеспечить доступность инновационных препаратов для большего числа диагнозов», — подчеркивает Владислава Маране, директор Ассоциации международных инновационных фармацевтических компаний.
IQVIA ежегодно проводит исследование «Patient W.A.I.T. Indicator», анализируя доступность новых лекарств в странах ЕС. Хотя в прошлом году Латвии удалось немного опередить другие страны Балтии, в этом году она вновь оказалась на одном из последних мест в Евросоюзе, что указывает на необходимость срочных изменений в политике здравоохранения.