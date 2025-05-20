Стало известно, сколько платят главному надзирающему за латвийскими чиновниками

Зарплата госконтролера за 2024 год оказалась на 25,6% больше, чем годом ранее, согласно его декларации должностного лица, поданной в Службу государственных доходов. Сейм утвердил Корчагина на посту государственного контролера 6 декабря 2023 года, поэтому минувший год был его первым полным годом на этой должности. До этого, с 21 декабря 2015 года, он занимал пост члена совета ГК и директора пятого ревизионного департамента. В декларации указано, что в прошлом году Корчагин также получил пособие в размере 300 евро.