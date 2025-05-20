Стало известно, сколько платят главному надзирающему за латвийскими чиновниками
Государственный контролер Эдгарс Корчагин в прошлом году получил зарплату от Государственного контроля в размере 90 147 евро. Это в среднем 7512 евро в месяц.
Зарплата госконтролера за 2024 год оказалась на 25,6% больше, чем годом ранее, согласно его декларации должностного лица, поданной в Службу государственных доходов. Сейм утвердил Корчагина на посту государственного контролера 6 декабря 2023 года, поэтому минувший год был его первым полным годом на этой должности. До этого, с 21 декабря 2015 года, он занимал пост члена совета ГК и директора пятого ревизионного департамента. В декларации указано, что в прошлом году Корчагин также получил пособие в размере 300 евро.
В 2024 году Корчагин погасил свои долговые обязательства, которые на конец 2023 года составляли 13 766 евро. Его безналичные накопления за год выросли с 30 560 евро до 50 968 евро. Он также задекларировал государственные облигации на сумму 500 евро и инвестиции в паевые фонды на сумму чуть менее 397 евро.
В 2024 году Корчагин приобрел государственную недвижимость стоимостью 210 000 евро. В собственности у государственного контролера также находятся два квартиры в Риге, земельный участок в Риге и недвижимость в Индранской волости. Также в его пользовании находится автомобиль Volkswagen T-Roc 2020 года выпуска.
Недавно мы сообщали о том, что Госконтроль завершил финансовую ревизию в министерствах и центральных государственных учреждениях за 2024 год. В ходе проверок обнаружены фиктивные учащиеся, завышенные доплаты, нарушения нормативных актов.