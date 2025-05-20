Эстонская сеть суши-ресторанов MySushi инвестирует 2 млн евро в 15 новых точек в Латвии
Ведущая сеть суши-ресторанов Эстонии MySushi, входящая в состав крупнейшей в Балтии развлекательной и ресторанной группы Apollo Group, в ближайшие годы планирует открыть около 15 новых точек по всей Латвии, вложив в расширение более двух миллионов евро.
Первая точка откроется уже в июне этого года в торгово-развлекательном центре AKROPOLE Rīga, а в июле ожидается открытие ресторана в торговом центре Origo. В сентября планируется открытие ресторана в Иманте - в здании Imantas tirgus.
Компания MySushi была основана в 2012 году в Таллине и сегодня является крупнейшей сетью суши-ресторанов в Эстонии с 23 заведениями по всей стране. В Латвии бренд уже представлен в торговом центре Riga Plaza, но после успешной деятельности на родине и запуска новой точки в Риге компания планирует ускоренное расширение. «Мы рады расширить свою деятельность и предложить жителям Латвии свежий и вкусный суши-опыт. Мы видим растущий интерес к быстро доступной и качественной еде. Наш формат сочетает удобный заказ, широкий выбор и привлекательную цену. Мы хотим предложить клиентам в Латвии как возможность посетить рестораны, так и заказать еду онлайн или через доставку», — рассказала исполнительный директор MySushi Кристи Салусте.
MySushi делает ставку на высокие стандарты свежести — все блюда готовятся на месте, обеспечивая быструю подачу, свежие продукты и стабильно высокое качество. Меню вдохновлено кухнями разных азиатских стран и подходит для самого разного вкуса.