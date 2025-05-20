"Все летало, трещало, пламя было повсюду": подросток в Лимбажи устроил опасный пожар
В окрестностях Лимбажи подросток поджег деревянную веранду, где семья хранила свои бытовые вещи. Пламя было настолько сильным, что окружающие испугались, что огонь перекинется на расположенный рядом двухэтажный дом. Из здания эвакуировались 18 человек, которые наблюдали, как пожар бушует буквально у стен их дома.
Пристроенная к дому веранда служила складом для различных вещей — одежды, детских игрушек, мебели. Теперь все это превратилось в пепел и отправилось в мусор. Жители улицы Дарза с волнением вспоминают происшествие — казалось, что дом вспыхнет в любой момент. «Там было два газовых баллона. Хорошо, что они были пустыми. Огонь был до самого верха, нас всех выгнали на улицу. Все летало, трещало, пламя было повсюду», — рассказала местная жительница.
Деревянные двери временно сдержали распространение пламени внутрь дома, однако из-за высокой температуры лопнули окна, и огонь все же проник в помещение. К счастью, пожар был вовремя потушен, и серьезных повреждений удалось избежать, сообщает «Degpunktā».
Причиной пожара стал не несчастный случай — веранду умышленно поджег один из жителей дома. Это юноша лет 16-ти с психическими особенностями. Под влиянием гнева он не осознал, что все может обернуться катастрофой и вызвать вмешательство пожарных и эвакуацию всего дома. «Ну, как у подростков — бывают конфликты. Он вот и придумал — подпалить», — говорит местная жительница.
Мать мальчика глубоко переживает произошедшее — и из-за утраты части имущества, и из-за того, что ее сын поставил под угрозу жизни других жильцов. Тем не менее, позитивной стороной случившегося считается то, что многоквартирный дом был застрахован.