"Все летало, трещало, пламя было повсюду": подросток в Лимбажи устроил опасный пожар

Пристроенная к дому веранда служила складом для различных вещей — одежды, детских игрушек, мебели. Теперь все это превратилось в пепел и отправилось в мусор. Жители улицы Дарза с волнением вспоминают происшествие — казалось, что дом вспыхнет в любой момент. «Там было два газовых баллона. Хорошо, что они были пустыми. Огонь был до самого верха, нас всех выгнали на улицу. Все летало, трещало, пламя было повсюду», — рассказала местная жительница.