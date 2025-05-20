Браже: при помощи санкций нужно лишить Россию доступа к деньгам, технологиям и дружбе

Попшой поблагодарил Латвию за поддержку Молдовы на пути к членству в ЕС и высоко оценил двусторонние отношения между Латвией и Молдовой. Он отметил, что и Молдова, и Латвия твердо стоят за Украину, пообещав поддерживать своих украинских друзей в их противостоянии ужасам российской агрессии. "Мы хотим продолжать учиться у вас и работать вместе, чтобы укрепить устойчивость Молдовы перед лицом российской дезинформации и гибридных атак. [...] Мы благодарны за вашу практическую и политическую поддержку. Мы точно знаем, что с такими надежными друзьями, как Латвия, Молдова тоже будет двигаться вперед, и скоро мы сможем отпраздновать вступление нашей страны в блок", - сказал министр иностранных дел Молдовы.