Немецкая компания Rheinmetall ведет переговоры о производстве военной техники в Латвии

Хотя переговоры еще находятся на ранней стадии и их результаты неизвестны, представитель Rheinmetall признал, что переговоры состоялись, но отказался сообщить конкретные детали, сославшись на то, что переговоры находятся на ранней стадии. Если сделка состоится, она может быть похожа на сотрудничество Rheinmetall в Литве, где компания в настоящее время строит завод по производству боеприпасов.