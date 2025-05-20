Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:03
Во вторник в Латвии ожидается солнечная и теплая погода
Во вторник в Латвии ожидается солнечная погода без осадков, прогнозируют синоптики.
Температура воздуха повысится до +17...+21 градуса, местами на побережье будет не выше +12...+15 градусов. Ожидается слабый и умеренный западный, юго-западный ветер, во второй половине дня в Курземе - северо-западный.
В Риге воздух прогреется до +20 градусов, но во второй половине дня северо-западный ветер порывами до 12 метров в секунду принесет более прохладный воздух.