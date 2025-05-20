Профессор: жителям Латвии проверять холестерин надо с детства - виновата плохая наследственность
Повышенный холестерин — это не только проблема пожилых. Как утверждает профессор RSU и кардиолог Андрис Скриде, контролировать уровень холестерина необходимо с детства, чтобы избежать серьезных сердечно-сосудистых заболеваний в будущем.
По словам врача, анализы на «хороший» и «плохой» холестерин желательно сдавать уже в возрасте 7–10 лет. Это особенно важно, поскольку в Латвии широко распространен наследственно повышенный уровень холестерина, а выявить его можно только с помощью лабораторных исследований. Ранняя диагностика позволяет своевременно начать профилактику и избежать тяжелых последствий.
После 40 лет регулярные обследования становятся еще более актуальными — именно в этом возрасте резко возрастает риск сердечных заболеваний. Скриде подчеркивает: «Смертность от болезней сердца в Латвии остается одной из самых высоких в Европе, а число лет, прожитых в здравии, — всего 52 года».
Несмотря на тревожную статистику, врач акцентирует внимание на том, что большинство сердечно-сосудистых проблем можно предотвратить. Достаточно регулярно следить за состоянием здоровья, придерживаться сбалансированного питания, заниматься физической активностью и, при необходимости, начинать профилактическое лечение.