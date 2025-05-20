Профессор: жителям Латвии проверять холестерин надо с детства - виновата плохая наследственность

После 40 лет регулярные обследования становятся еще более актуальными — именно в этом возрасте резко возрастает риск сердечных заболеваний. Скриде подчеркивает: «Смертность от болезней сердца в Латвии остается одной из самых высоких в Европе, а число лет, прожитых в здравии, — всего 52 года».