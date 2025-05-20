Плохие новости для путешественников: Ryanair обещает резкий рост цен на билеты

Глава компании Майкл О'Лири подчеркивает, что как глобальные экономические потрясения, так и эскалация военных действий в Украине и на Ближнем Востоке, а также проблемы с управлением воздушным движением в Европе могут существенно повлиять на финансовые результаты и в будущем. «Хотя мы осторожно прогнозируем, что сможем восстановить большую часть прошлогоднего снижения цен, сейчас слишком рано делать конкретные прогнозы по прибыли на следующий год», — добавил он.