Военный музей Латвии стал самым посещаемым в Ночь музеев! Какие еще в списке лидеров?
Предлагая разнообразные мероприятия, более 267 культурных объектов и других организаций, формирующих общественную жизнь в Латвии, 17 мая в рамках Европейской Ночи музеев бесплатно принимали посетителей.
Музеи, получившие государственную аккредитацию, за ночь приняли 166 566 посетителей, однако общее количество участников Ночи музеев и, соответственно, общее число посещений как минимум в два раза больше, поскольку в этом году в акции активно участвовали и другие учреждения общественной жизни — усадьбы, выставочные залы, библиотеки, государственные учреждения, компании и др. Таким образом, зафиксированные данные касаются только музеев и не включают гостей других организаций, которых также было немало — большой интерес вызвали, например, дворец президента и здание Сейма.
Наибольшее число посетителей привлекли мероприятия, организованные в аккредитованных музеях Риги и ее окрестностей — их посетили 59 678 человек, в Курземе — 40 404, в Земгале — 16 581, в Видземе — 22 586, а в Латгале — 27 317 человек.
Наибольшее количество зарегистрированных посетителей собрал Латвийский военный музей — 11 847 человек, за ним следуют музей Ротко (11 138), Валмиерский музей (8430) и Рижский музей истории и судоходства (8280).
Ночь музеев в 2025 году
Вечером 17 мая по всей Латвии прошла традиционная Ночь музеев — одно из самых ожидаемых культурных событий весны.