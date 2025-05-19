Военный музей Латвии стал самым посещаемым в Ночь музеев! Какие еще в списке лидеров?

Музеи, получившие государственную аккредитацию, за ночь приняли 166 566 посетителей, однако общее количество участников Ночи музеев и, соответственно, общее число посещений как минимум в два раза больше, поскольку в этом году в акции активно участвовали и другие учреждения общественной жизни — усадьбы, выставочные залы, библиотеки, государственные учреждения, компании и др. Таким образом, зафиксированные данные касаются только музеев и не включают гостей других организаций, которых также было немало — большой интерес вызвали, например, дворец президента и здание Сейма.