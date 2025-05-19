Хотели пошутить и потушить, но не успели: 12-летних мальчиков в Лиепае задержали за поджог травы

Полицейские проследовали в указанном направлении и встретили мужчину, следившего за подростками. Он показал на трех мальчиков, находившихся у озера. Все трое — 12-летние школьники — сначала отрицали свою вину, но, осознав, что есть свидетели, рассказали, что хотели пошутить: поджечь траву и тут же потушить. Однако огонь быстро распространился, и испугавшись, они убежали.