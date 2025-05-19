Хотели пошутить и потушить, но не успели: 12-летних мальчиков в Лиепае задержали за поджог травы
Государственная полиция в Лиепае установила личности трех 12-летних подростков, которые подожгли сухую траву и затем скрылись с места происшествия. В отношении всех начат административный процесс.
На прошлой неделе в Государственную полицию поступила информация о возгорании сухой травы в Лиепае. На место происшествия прибыл наряд полиции, где очевидцы указали на трех несовершеннолетних, которые, по их словам, подожгли траву и убежали. Полицейские установили личности мальчиков, которые признали свою вину, и в их отношении начаты административные процессы.
12 мая около 16:40 в полицию поступило сообщение о возгорании сухой травы на улице Лауку в Лиепае, напротив пешеходного мостика. Пока сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы тушили возгорание, к полицейским подошли очевидцы, которые видели троих подростков, поджегших траву, после чего они побежали в сторону озера. Один из свидетелей пошел за ними, чтобы указать полиции на виновников.
Полицейские проследовали в указанном направлении и встретили мужчину, следившего за подростками. Он показал на трех мальчиков, находившихся у озера. Все трое — 12-летние школьники — сначала отрицали свою вину, но, осознав, что есть свидетели, рассказали, что хотели пошутить: поджечь траву и тут же потушить. Однако огонь быстро распространился, и испугавшись, они убежали.
Сотрудники полиции связались с матерями всех троих подростков. В их присутствии детям объяснили серьезность произошедшего, были написаны объяснительные и начат административный процесс. Согласно Закону о пожарной безопасности и пожаротушении, за поджог сухой травы предусмотрен штраф для физических лиц от 280 до 700 евро. Материалы дела направлены в административную комиссию самоуправления Лиепаи для принятия решения о размере наказания.
Государственная полиция напоминает: поджог сухой травы — опасное и наказуемое деяние! Полиция выражает благодарность очевидцам, которые помогли установить личности нарушителей.