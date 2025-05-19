Hotel Jūrmala SPA - это четырехзвездочный спа-отель и конференц-центр, расположенный в самом сердце Юрмалы, на пешеходной улице Йомас в нескольких минутах ходьбы от пляжа.
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Доходы выросли, а прибыль - исчезла: что происходит с Hotel Jūrmala SPA?
Гостиница SIA Hotel Jūrmala SPA в прошлом году заработала 8,233 миллиона евро, что на 10,9% больше, чем в 2023 году, однако ее прибыль резко сократилась — до 68 189 евро, свидетельствуют данные Firmas.lv.
В отчете правления компании отмечается, что снижение прибыли связано с ростом затрат на предоставляемые услуги, в том числе арендной платы за гостиницу. В прошлом году компания вложила 596 000 евро в капитальные инвестиции.
На 2025 год руководство Hotel Jūrmala SPA ставит перед собой две цели — увеличить заполняемость гостиницы за счет новых клиентов и достичь оборота не менее 9 миллионов евро.
В 2023 году Hotel Jūrmala SPA зафиксировала оборот в 7,421 миллиона евро и прибыль в 606 373 евро.
Компания зарегистрирована в 2004 году, ее уставной капитал составляет 1 506 740 евро. Единственным владельцем является зарегистрированная в Эстонии фирма Hotell Jurmala.