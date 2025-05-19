Bloomberg: Путин уверен, что войска РФ до конца года захватят четыре области Украины
Президент России Владимир Путин убежден, что войска РФ смогут обрушить оборону ВСУ и еще до конца года полностью захватить четыре области Украины - Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую.
Ка сообщает DW, по информации агентства Bloomberg со ссылкой на свой источник, Путин будет строить предстоящий разговор с президентом США Дональдом Трампом исходя из уверенности в том, что России удастся полностью взять под свой контроль эти четыре региона Украины, об аннексии которых Москва объявила уже вскоре после начала войны.
В то же время Bloomberg приводит мнение аналитика Международного института стратегических исследований Бена Барри, который считает крайне низкой вероятность того, что России удастся к концу года полностью захватить Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области. Если оборона ВСУ обрушится, заявил он Bloomberg, то захват этих областей будет простой задачей, но сейчас, по его словам, такой сценарий выглядит крайне маловероятным.
Bloomberg отмечает, что Трамп рассчитывает добиться скорейшего прекращения войны, а Путин, в свою очередь, не демонстрирует никаких признаков готовности остановить боевые действия. Президент РФ, считает источник агентства, спокойно относится и к угрозам США ужесточить санкции против России. На 19 мая запланирован телефонный разговор Путина и Трампа.