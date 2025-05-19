Bloomberg: Путин уверен, что войска РФ до конца года захватят четыре области Украины

В то же время Bloomberg приводит мнение аналитика Международного института стратегических исследований Бена Барри, который считает крайне низкой вероятность того, что России удастся к концу года полностью захватить Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области. Если оборона ВСУ обрушится, заявил он Bloomberg, то захват этих областей будет простой задачей, но сейчас, по его словам, такой сценарий выглядит крайне маловероятным.