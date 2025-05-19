Одна европейская страна признала водительские права, выданные в Латвии
Министр сообщения Атис Швинка ("Прогрессивные") в понедельник подписал соглашение между правительствами Латвии и Молдовы о взаимном признании и обмене водительских удостоверений.
По информации Министерства сообщения, межгосударственное соглашение предусматривает, что обе страны будут взаимно признавать выданные другой страной водительские удостоверения и обменивать их без необходимости сдачи экзаменов.
Как поясняет министерство, новые условия особенно важны для тех, кто планирует длительное пребывание в другой стране, например, по работе или учебе. Благодаря этому обмен водительских прав будет требовать значительно меньше времени и финансовых затрат.
До сих пор не существовало правовой основы, которая позволяла бы гражданам Латвии и Молдовы обменивать свои водительские удостоверения без прохождения экзамена. Действующая Венская конвенция о дорожном движении предусматривает, что удостоверения, выданные в этих странах, дают право управлять транспортными средствами на территории другой страны, но только при краткосрочном пребывании.
Также установлена процедура обмена водительских удостоверений, выданных другой страной. Претендент должен обратиться в компетентное учреждение Латвии или Молдовы, ответственное за выдачу водительских удостоверений. В Латвии таким учреждением является Дирекция безопасности дорожного движения (Ceļu satiksmes drošības direkcija - CSDD), куда необходимо подать действующее удостоверение. Кроме того, претендент обязан пройти необходимые медицинские проверки, предусмотренные нормативными актами другой страны.
Кстати, многие латвийские водители не знают, что медицинская справка - такой же обязательный для управления транспортным средством документ, как и водительское удостоверение. Полиция в среднем выявляет около 1700 водителей в год, у которых истек срок прохождения обязательной медкомиссии.