Одна европейская страна признала водительские права, выданные в Латвии

До сих пор не существовало правовой основы, которая позволяла бы гражданам Латвии и Молдовы обменивать свои водительские удостоверения без прохождения экзамена. Действующая Венская конвенция о дорожном движении предусматривает, что удостоверения, выданные в этих странах, дают право управлять транспортными средствами на территории другой страны, но только при краткосрочном пребывании.