Впервые после брексита: немного повраждовав, Брюссель и Лондон опять начали сближаться

В свою очередь как пишет BBC, к сближению с бывшим партнером после громкого развода Британию подтолкнули и собственные экономические проблемы, вызванные брекситом, и смена власти в стране почти год назад после разгромного поражения партии зачинщиков брексита на выборах. Отмена брексита по-прежнему табу в Британии, однако правящие теперь лейбористы во главе с премьером Киром Стармером еще прошлым летом пообещали перестать ругаться с Европой и навести мосты.