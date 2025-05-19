Впервые после брексита: немного повраждовав, Брюссель и Лондон опять начали сближаться
Европейский союз и Великобритания достигли предварительной договоренности по вопросам обороны и безопасности, рыболовства и молодежной мобильности накануне саммита ЕС–Великобритания, который состоится в понедельник.
Как сообщает Reuters, соглашение открывает путь для участия британских компаний в крупных оборонных контрактах ЕС. Представители правительств стран ЕС в Брюсселе получили текст Совместного меморандума между Великобританией и ЕС. Сейчас документ проходит утверждение всеми 27 государствами-членами, отметили официальные лица.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антониу Кошта встретятся позднее в понедельник в Лондоне. «Достигнута договоренность... по различным текстам и параллельным аспектам саммита ЕС–Великобритания», — сообщил один из дипломатов ЕС.
«Насколько я понимаю, все страны-члены довольны тем, что предложено на обсуждение перед началом саммита. Сейчас идет письменная процедура формального согласования со всеми государствами, но это не должно вызвать проблем», — добавил он.
Как отмечает агентство, Великобритания готова к самому значительному пересмотру отношений с Евросоюзом со времен брексита, стремясь к более тесному сотрудничеству в сфере торговли и обороны, чтобы стимулировать рост экономики и укрепить безопасность на континенте.
«С учетом позитивных сигналов от переговорщиков в Лондоне за последние дни и часы, теперь созданы все условия для очень успешной и конструктивной перезагрузки отношений, которая будет выгодна и ЕС, и Великобритании», — подчеркнул дипломат.
В свою очередь как пишет BBC, к сближению с бывшим партнером после громкого развода Британию подтолкнули и собственные экономические проблемы, вызванные брекситом, и смена власти в стране почти год назад после разгромного поражения партии зачинщиков брексита на выборах. Отмена брексита по-прежнему табу в Британии, однако правящие теперь лейбористы во главе с премьером Киром Стармером еще прошлым летом пообещали перестать ругаться с Европой и навести мосты.