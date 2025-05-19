С четверга вновь возможны сильные дожди и грозы.
В Латвии
Сегодня 10:50
Количество осадков в Риге уже достигло 184% месячной нормы
С начала месяца количество осадков в столице составило 87,6 миллиметра, что соответствует 184% майской нормы, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Больше всего осадков в Риге выпало 15, 16 и 18 мая - 23,3, 18,7 и 22,2 миллиметра соответственно. Сильные дожди прошли и в других регионах Латвии, что привело к значительному подъему уровня рек.
Во вторник и среду в Риге и на остальной территории Латвии ожидается преимущественно сухая и солнечная погода, а с четверга вновь возможны сильные дожди и грозы.