Прилетайте в гости! В 2025 году Рига делает ставку на туристов из Скандинавии, Польши и Великобритании

За британцами следуют гости из Швеции, которые посещали Ригу в первом квартале этого года на 36% чаще, чем в первом квартале прошлого года. Норвежских туристов в Риге было больше на 31%, эстонских - на 25%, польских - на 20%, финских - на 8%, немецких - на 4%, а литовских туристов в Ригу приехало на 1% меньше, чем в первом квартале прошлого года.