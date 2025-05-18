Наименьшую среднюю пенсию по возрасту получают латвийцы старше 89 лет

В конце года было 14 486 получателей пенсии по возрасту младше 65 лет, и их средняя пенсия составляла 666 евро. В возрастной группе от 65 до 69 лет насчитывалось 127 110 пенсионеров со средней пенсией в 634 евро. В возрасте от 70 до 74 лет было 100 319 пенсионеров со средней пенсией 654 евро, а в возрасте от 75 до 79 лет — 77 856 пенсионеров со средней пенсией 644 евро.