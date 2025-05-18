Наименьшую среднюю пенсию по возрасту получают латвийцы старше 89 лет
Наименьший средний размер назначенной пенсии по возрасту в прошлом году был у пенсионеров старше 89 лет, свидетельствует обобщенная информация Государственного агентства социального страхования.
На конец прошлого года в стране было зарегистрировано 436 932 получателя пенсии по возрасту, а средний размер назначенной пенсии с надбавкой немного превышал 617 евро.
В конце года было 14 486 получателей пенсии по возрасту младше 65 лет, и их средняя пенсия составляла 666 евро. В возрастной группе от 65 до 69 лет насчитывалось 127 110 пенсионеров со средней пенсией в 634 евро. В возрасте от 70 до 74 лет было 100 319 пенсионеров со средней пенсией 654 евро, а в возрасте от 75 до 79 лет — 77 856 пенсионеров со средней пенсией 644 евро.
В то же время у 60 362 пенсионеров в возрасте от 80 до 85 лет средний размер пенсии с надбавками на конец прошлого года составлял чуть менее 546 евро, а у 39 490 пенсионеров в возрасте от 86 до 89 лет — 548 евро. Самая низкая средняя пенсия — 532 евро — на конец прошлого года была у 17 309 пенсионеров старше 89 лет.
Право на получение пенсии по возрасту имеют женщины и мужчины, достигшие 65-летнего возраста и имеющие страховой стаж не менее 20 лет.