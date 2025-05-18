И чтоб ни звука! Нацобъединение предлагает окончательное решение вопроса русского языка в школах

Законопроект разработан депутатами от партии Национальное объединение. В пояснительной записке авторы инициативы указывают, что получают жалобы от учеников и их родителей на то, что в некоторых школах учебный процесс проводится на двух языках. Кроме того, в отдельных школах и дошкольных учреждениях информационный обмен и общение продолжаются на русском языке, что вызывает недоумение и противоречит государственной языковой политике.