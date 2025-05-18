И чтоб ни звука! Нацобъединение предлагает окончательное решение вопроса русского языка в школах
Сейм Латвии передал на рассмотрение Комиссии по образованию, культуре и науке законопроект, предусматривающий обеспечение учебного процесса и общения в школах страны исключительно на государственном языке — латышском, полностью исключив использование русского языка.
Законопроект разработан депутатами от партии Национальное объединение. В пояснительной записке авторы инициативы указывают, что получают жалобы от учеников и их родителей на то, что в некоторых школах учебный процесс проводится на двух языках. Кроме того, в отдельных школах и дошкольных учреждениях информационный обмен и общение продолжаются на русском языке, что вызывает недоумение и противоречит государственной языковой политике.
Также депутаты отмечают случаи, когда во время торжественных мероприятий, таких как «последний звонок», школьники поздравляли учителей на русском языке.
Законопроект предусматривает поручение министру образования Даце Мелбарде принять необходимые решения и внести изменения в постановления Кабинета министров. С 1 сентября 2025 года в латвийских учебных заведениях должно быть прекращено использование русского языка в учебном процессе, информационном обмене, ученических конкурсах и торжественных мероприятиях.