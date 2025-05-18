В Латгалии готовятся к операции по поимке енота - найти его очень непросто

В Рижском зоопарке уже девять лет живет енот по кличке Ешка. Его конфисковали у владельцев в одной из рижских квартир — он был сильно перекормлен. «Еноты едят не только мясо — около 40% рациона составляют фрукты. Но кормить их печеньем и прочими лакомствами нельзя, это вредно», — поясняет Лидака. После перевода на подходящую диету вес Ешки пришел в норму за год. В зоопарке нормы кормления строжайшие — ни граммом больше.