В Латгалии готовятся к операции по поимке енота - найти его очень непросто
Служба охраны природы Латвии совместно с Государственной службой леса планируют совместную операцию по отлову енота, замеченного с помощью камеры в лесу у российской границы в Латгалии.
Такие меры предусмотрены в случае обнаружения в стране ранее не встречавшегося инвазивного вида и называются, согласно регламенту ЕC, «мерой раннего искоренения». В Латвии енот в природе ранее наблюдался всего один раз — несколько лет назад в Риге.
Еноты уже обжились в Литве
Североамериканский енот (Procyon lotor) — всеядный хищник, который ловко лазает по деревьям и по разнообразию рациона превосходит многих местных животных. В отличие от волков, еноты могут забираться в дупла за яйцами и птенцами. Кроме того, они переносят до 12 различных патогенов и паразитов, опасных для людей и животных.
Популяризатор природы Ингмар Лидака, много лет работавший пресс-секретарем Рижского зоопарка, говорит, что возможны только два варианта появления енота в Латгалии — он либо пришел из Литвы, либо сбежал из неволи. В Литве уже есть две небольшие популяции этих животных.
«Енот не большой мигрант, но ничего удивительного, если он пришел из Литвы. В Европе американские еноты встречаются во многих странах. Их начали завозить еще в 1930-х годах — в Германию, Южную Россию. Сейчас они обитают в Австрии, Швейцарии, Бельгии, Италии, на севере Франции», — рассказывает Лидака. Во Франции, например, еноты были выпущены в дикую природу американскими военными в 1966 году.
Домашний любимец с характером
Содержать енота дома — непросто. «Они очень подвижные, любят карабкаться, могут лезть по шторам, — говорит Лидака. — К тому же они ведут ночной образ жизни, так что в квартире от такого питомца будет немало хлопот».
В Рижском зоопарке уже девять лет живет енот по кличке Ешка. Его конфисковали у владельцев в одной из рижских квартир — он был сильно перекормлен. «Еноты едят не только мясо — около 40% рациона составляют фрукты. Но кормить их печеньем и прочими лакомствами нельзя, это вредно», — поясняет Лидака. После перевода на подходящую диету вес Ешки пришел в норму за год. В зоопарке нормы кормления строжайшие — ни граммом больше.
Интересный факт: енот, садясь кушать, тщательно моет еду в воде своими передними лапками. Это связано с привычками в дикой природе, где еноты на ощупь ищут пищу в мутной воде — моллюсков, рачков, рыб, лягушек. По словам Лидаки, в Латвии много прудов — отличное место для жизни енота.
Не путать с енотовидной собакой
Лидака подчеркивает, что енота не стоит путать с енотовидной собакой — они лишь внешне похожи. Енот принадлежит к семейству енотовых (как, например, носухи), а енотовидная собака — к семейству псовых, как волк.
«В Америке и в ряде стран Европы енот стал неприятным соседом. Он не боится людей, по ночам лезет в сараи и кладовки. В США их называют бандитами и ворами — недаром у них "маска" на лице», — улыбается Лидака.
Латвийский климат не стал бы для енотов преградой — как и енотовидные собаки, они могут впадать в зимнюю спячку. Но как инвазивный вид енот нежелателен — он создает лишнюю конкуренцию за пищу и территорию. «Когда-то завезли енотовидных собак — теперь избавиться от них невозможно. И охотники не хотят их стрелять — шкурки ничего не стоят. Еще один такой хищник нам ни к чему», — говорит Лидака.
Найти будет непросто
Удалось ли еноту сбежать из неволи, или это «дикарь» — пока неизвестно. «Если он жил у людей, может даже сам искать с ними контакт. А если дикарь — поймать будет сложно: днем он прячется, а активен только ночью», — говорит Лидака.
Енот признан в ЕС инвазивным видом, и содержать их в неволе можно только после стерилизации — чтобы в случае побега животное не могло размножаться. Служба охраны природы призывает быть внимательными и сообщать обо всех встречах с инвазивными видами на сайте Invazivs.lv.