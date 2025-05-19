В этом месяце в Риге начнут строить еще несколько транспортно-пересадочных узлов
В Риге в мае планируется начать строительство еще восьми пересадочных узлов у железнодорожных станций: Шмерлис, Детская больница, Илгюциемс, Вецдаугава, Туриба, Мангали, Вецаки и Гайсма.
Всего в Риге будет построено 15 таких узлов, которые рижские власти официально называют "пунктами мобильности". В настоящее время строительство ведется у станций Болдерая, Даудери, Саркандаугава, Шкиротава, Земитани, Зиемельблазма и Браса.
"Сокращение количества транспортных средств на улицах приведет к снижению интенсивности движения, загрязнения воздуха и шума, создаваемого транспортом. Городская среда станет более приятной и безопасной для жителей", - расписывает пользу от пересадочных узлов Рижская дума.
"Возле железнодорожных остановок будет обеспечена удобная и доступная связь между железнодорожной инфраструктурой и городским общественным транспортом. В местах проведения строительных работ создадут безопасную и удобную инфраструктуру для пешеходов, велосипедистов и пользователей микромобильных средств, улучшат решения по безопасности дорожного движения, предусмотрят приподнятые пешеходные переходы и освещение, открытые и крытые велосипедные парковки, места для размещения грузовых велосипедов и электросамокатов", - добавляют власти города.
Там, где это возможно, остановки общественного транспорта будут располагаться максимально близко к железнодорожной платформе или станции. Чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду и условия жизни местных жителей, рядом с пунктами мобильности планируется обустроить кратковременные парковки, предназначенные для высадки и посадки пассажиров.
С учетом новой инфраструктуры и ограниченной территории самоуправления в зонах строительства запланирована выборочная вырубка деревьев. В то же время, чтобы сохранить зеленый баланс, в пределах пунктов мобильности по возможности будут высажены новые зеленые насаждения, различные виды кустарников и многолетних растений, а также установлены элементы благоустройства. Общая стоимость проекта превышает 10 миллионов евро, из которых 2,27 миллиона — это финансирование самоуправления.