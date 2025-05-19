В этом месяце в Риге начнут строить еще несколько транспортно-пересадочных узлов

С учетом новой инфраструктуры и ограниченной территории самоуправления в зонах строительства запланирована выборочная вырубка деревьев. В то же время, чтобы сохранить зеленый баланс, в пределах пунктов мобильности по возможности будут высажены новые зеленые насаждения, различные виды кустарников и многолетних растений, а также установлены элементы благоустройства. Общая стоимость проекта превышает 10 миллионов евро, из которых 2,27 миллиона — это финансирование самоуправления.