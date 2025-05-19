У экс-президента США Джо Байдена обнаружили агрессивную форму рака
Бывшему президенту США, 82-летнему Джо Байдену, поставлен диагноз "рак простаты в агрессивной форме", сообщил его пресс-секретарь.
"На прошлой неделе президент Джо Байден прошел осмотр в связи с обнаружением у него узла в предстательной железе, после того как у него появились симптомы учащенного мочеиспускания, - цитирует заявление ряд американский СМИ, в том числе телеканал CNN и онлайн-издание The Hill. Как сообщает DW, в пятницу у Байдена был диагностирован рак простаты, характеризующийся оценкой по шкале Глисона 9 баллов (грейд-группа 5) с метастазами в кости.
Отмечается, что, хотя речь идет "о более агрессивной форме заболевания", раковая опухоль, судя по всему, "чувствительна к гормонам, что позволяет эффективно лечить ее". Джо Байден и его семья "вместе с врачами рассматривают варианты лечения", говорится далее в заявлении.
На сайте телеканала CNN указано со ссылкой на источник, что на текущих выходных Байден находится в своем доме в Уилмингтоне, в штате Делавэр. Журналисты пытались выяснить у своего собеседника, где именно бывший президент проходит лечение, уточняется в публикации.