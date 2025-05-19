У экс-президента США Джо Байдена обнаружили агрессивную форму рака

"На прошлой неделе президент Джо Байден прошел осмотр в связи с обнаружением у него узла в предстательной железе, после того как у него появились симптомы учащенного мочеиспускания, - цитирует заявление ряд американский СМИ, в том числе телеканал CNN и онлайн-издание The Hill. Как сообщает DW, в пятницу у Байдена был диагностирован рак простаты, характеризующийся оценкой по шкале Глисона 9 баллов (грейд-группа 5) с метастазами в кости.