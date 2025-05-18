Россия задержала танкер, вышедший из эстонского порта, - его маршрут был согласован
В воскресенье Россия задержала танкер, принадлежащий греческой компании, который вышел из эстонского порта Силламяэ и следовал по согласованному маршруту через территориальные воды России, сообщает Департамент транспорта Эстонии.
Судно Green Admire, идущее под флагом Либерии, принадлежит греческой компании Aegean Shipping. В его цистернах находится груз сланцевой нефти, предназначенный для доставки в нидерландский порт Роттердам.
После выхода из порта Силламяэ судно пересекло территориальные воды России, так как этот маршрут считается более безопасным для крупных судов по сравнению с эстонскими водами, где имеются отмели. Эстония и Финляндия ранее согласовали с Россией использование такого безопасного маршрута. Теперь, однако, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем, Отдел управления судоходством Департамента транспорта Эстонии совместно с лоцманами будет направлять суда, входящие и выходящие из Силламяэ, исключительно через эстонские территориальные воды.
В департаменте сообщили эстонскому общественному вещателю ERR, что ранее подобных инцидентов не происходило. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что этот инцидент свидетельствует о непредсказуемости действий России. "Сегодняшний инцидент показывает, что Россия по-прежнему ведет себя непредсказуемо, поэтому в дальнейшем суда будут перенаправляться по другому маршруту", — прокомментировал Цахкна. Он добавил, что об инциденте были проинформированы союзники Эстонии.
Ранее сообщалось, что на этой неделе Военно-морские силы Эстонии пытались остановить танкер Jaguar, принадлежащий так называемому российскому "теневому флоту", опасаясь, что он может повредить кабель Estlink, соединяющий Эстонию и Финляндию. Судно не остановилось, и Россия отправила истребитель для его сопровождения, при этом самолет нарушил воздушное пространство Эстонии.
В апреле ВМС Эстонии в Финском заливе задержали еще один танкер "теневого флота" РФ — Kiwala — более чем на две недели. На судне были выявлены десятки нарушений безопасности и технического характера.