Россия задержала танкер, вышедший из эстонского порта, - его маршрут был согласован

После выхода из порта Силламяэ судно пересекло территориальные воды России, так как этот маршрут считается более безопасным для крупных судов по сравнению с эстонскими водами, где имеются отмели. Эстония и Финляндия ранее согласовали с Россией использование такого безопасного маршрута. Теперь, однако, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем, Отдел управления судоходством Департамента транспорта Эстонии совместно с лоцманами будет направлять суда, входящие и выходящие из Силламяэ, исключительно через эстонские территориальные воды.