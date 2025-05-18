До +19! На следующей неделе ожидаются приятные изменения погоды

В понедельник небо постепенно начнет проясняться, а дожди днем пройдут лишь в юго-восточных регионах страны. Ночная температура составит +7…+11 градусов, днем - до +12…+17 градусов, в юго-восточных регионах и местами на побережье - до +10…+12 градусов.