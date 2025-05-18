Иллюстративное фото.
В Латвии
Вчера 18:12
До +19! На следующей неделе ожидаются приятные изменения погоды
После дождливых выходных на следующей неделе ожидается более солнечная погода, прогнозируют синоптики.
В понедельник небо постепенно начнет проясняться, а дожди днем пройдут лишь в юго-восточных регионах страны. Ночная температура составит +7…+11 градусов, днем - до +12…+17 градусов, в юго-восточных регионах и местами на побережье - до +10…+12 градусов.
Во вторник ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью составит +3…+7 градусов, днем - +15…+19 градусов, на побережье - +11…+15 градусов.
В середине недели солнце будет появляться чаще, а количество осадков уменьшится. Ночная температура составит +3…+9 градусов, днем воздух прогреется до +13…+18 градусов, однако к концу недели в Латвию вновь поступят холодные воздушные массы с осадками.