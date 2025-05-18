ФОТО: около 250 000 человек собрались на интронизацию папы римского Льва XIV в Ватикане

На площадь Святого Петра прибыло около 250 тысяч паломников и более десятка мировых лидеров, в частности президент Украины Владимир Зеленский, вице-президент США Джей Ди Вэнс, премьер Канады Марк Карни и принц Великобритании Эдвард. В Ватикан также прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, короли Испании и Бельгии Филипп VI и Филипп, президенты Израиля и Аргентины - Ицхак Герцог и Хавьер Милей, а также премьер Австралии Энтони Альбанезе и премьер Латвии Эвика Силиня.