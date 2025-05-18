ФОТО: около 250 000 человек собрались на интронизацию папы римского Льва XIV в Ватикане
17 мая в Ватикане проходит интронизационная месса нового папы римского Льва XIV.
На площадь Святого Петра прибыло около 250 тысяч паломников и более десятка мировых лидеров, в частности президент Украины Владимир Зеленский, вице-президент США Джей Ди Вэнс, премьер Канады Марк Карни и принц Великобритании Эдвард. В Ватикан также прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, короли Испании и Бельгии Филипп VI и Филипп, президенты Израиля и Аргентины - Ицхак Герцог и Хавьер Милей, а также премьер Австралии Энтони Альбанезе и премьер Латвии Эвика Силиня.
По традиции, во время инаугурационной церемонии папа римский получает два главных символа своего служения. Первый - золотой перстень рыбака. Он назван в честь святого Петра, первого апостола и рыбака, которого считают первым папой. Перстень символизирует авторитет понтифика и используется для скрепления официальных документов. После смерти папы перстень уничтожают, сообщает RBC.
Второй символ - посох из овечьей шерсти, который накидывают на плечи понтифика. Жезл олицетворяет роль Папы как пастыря вселенской церкви, ведущего свою паству. Эти символы подчеркивают духовное и административное руководство, которое папа осуществляет в католической церкви.