В день проведения "Евровидения" Латвия выиграла в другом международном песенном конкурсе
фото: Скриншот видео
Хор "Благовест" во время выступления в Польше.
В Латвии

В день проведения "Евровидения" Латвия выиграла в другом международном песенном конкурсе

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Otkrito.lv

Поющий на старославянском православный камерный хор "Благовест" из Риги был удостоен Гран-при 44-го Международного фестиваля "Гайновские дни православной церковной музыки".

Гала-концерт, завершивший многодневные музыкальные состязания, состоялся в субботу во второй половине дня в соборе Святой Троицы польского города Гайновка. В нынешнем конкурсе приняли участие 23 хора из разных стран, соревновавшиеся в различных категориях и демонстрировавшие высокий уровень.

фото: пресс-фото
Хор "Благовест" из Риги был удостоен Гран-при.
Хор "Благовест" из Риги был удостоен Гран-при.

В соборе Святой Троицы со среды по пятницу звучали церковные песнопения в исполнении хоров из Польши, Египта, Литвы, Латвии, Румынии, Сербии и Украины. Директор фестиваля, отец Михаил Негеревич, во время торжественного объявления результатов подчеркнул, что выступления хоров подарили многочисленной публике «огромные художественные и духовные впечатления». Жюри оценивало коллективы в пяти категориях, учитывая специфику их деятельности и репертуара: сельских приходских хоров, городских приходских хоров, детско-юношеских хоров, кафедральных хоров, а также других хоровых коллективов. 

Православный камерный хор "Благовест" выступал в категории "других хоровых коллективов", но в результате получил Гран-при, то есть стал лучшим хором всего фестиваля.

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