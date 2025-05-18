В день проведения "Евровидения" Латвия выиграла в другом международном песенном конкурсе

В соборе Святой Троицы со среды по пятницу звучали церковные песнопения в исполнении хоров из Польши, Египта, Литвы, Латвии, Румынии, Сербии и Украины. Директор фестиваля, отец Михаил Негеревич, во время торжественного объявления результатов подчеркнул, что выступления хоров подарили многочисленной публике «огромные художественные и духовные впечатления». Жюри оценивало коллективы в пяти категориях, учитывая специфику их деятельности и репертуара: сельских приходских хоров, городских приходских хоров, детско-юношеских хоров, кафедральных хоров, а также других хоровых коллективов.