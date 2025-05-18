ВИДЕО: военный парусник врезался в Бруклинский мост - есть погибшие
Два человека погибли и еще 19 получили ранения после того, как учебный парусник военно-морского флота Мексики врезался в Бруклинский мост в Нью-Йорке, сообщает BBC.
Согласно полицейскому докладу, инцидент произошел в субботу с парусником Cuauhtémoc, на борту которого находились 277 человек. Во время маневрирования у судна отказала силовая установка, в результате чего оно врезалось в опору моста в Бруклине. По мнению полиции, столкновение вызвали механические неполадки и прекращение подачи электроэнергии.
El Buque Escuela Cuauhtémoc de la Armada de México chocó con el puente de Brooklyn. Informan que hay heridos, mi solidaridad con ellos y sus familias.— Dra. Kenia López Rabadán (@kenialopezr) May 18, 2025
Lleva recorriendo el mundo 43 años, nunca había chocado y con MORENA chocó.
Así terminará la elección del poder judicial... pic.twitter.com/l3wmxhfT2y
На видеозаписях видно, как высокие мачты корабля задевают мост при прохождении под его конструкцией. Как сообщили правоохранители, в момент удара на мачтах находились члены экипажа — мачты обломились и рухнули на палубу. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс подтвердил гибель двух человек. Двое из 19 пострадавших находятся в критическом состоянии. Сам Бруклинский мост серьезных повреждений не получил, и после проверки безопасности вновь открыт для пешеходов.
Se te cayó el Rébsamen, se te cayó el Metro, se te cayó el Tren interurbano y ahora se caen los cadetes del Buque Escuela Cuauhtémoc de la Armada de México. 🇲🇽— 𝐌𝐚𝐫𝐜𝐞𝐥𝐚 ♡ (@Marcela_Feraud) May 18, 2025
¡Pero no se te cae la cara de vergüenza! Hay dos muertos y más de 20 heridos. pic.twitter.com/1FwY8AB2L9
Береговая охрана Нью-Йорка сообщила, что судно потеряло все три мачты. Все находившиеся на борту были обнаружены, никто не упал за борт. Во время инцидента толпы людей в панике покидали мост.
Qué dolor lo que le pasó al buque escuela Cuauhtémoc.— vampipe ⍨ (@vampipe) May 18, 2025
Una gran misión de amistad de México para el mundo, con décadas de existencia, cometiendo un error tan grave.
Me niego a creer que sea un simple descuido.
Mi solidaridad para todos ellos con afecto
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После аварии Cuauhtémoc был отбуксирован от места происшествия. По данным ВМС Мексики, длина судна составляет 91 метр, ширина — 12 метров. Парусник впервые был спущен на воду в 1982 году. Каждый год корабль отправляется в плавание после окончания курсов в морской академии, чтобы завершить обучение кадетов. В этом году он вышел в море из мексиканского порта Акапулько 6 апреля. Конечной целью плавания была Исландия.