ВИДЕО: военный парусник врезался в Бруклинский мост - есть погибшие

После аварии Cuauhtémoc был отбуксирован от места происшествия. По данным ВМС Мексики, длина судна составляет 91 метр, ширина — 12 метров. Парусник впервые был спущен на воду в 1982 году. Каждый год корабль отправляется в плавание после окончания курсов в морской академии, чтобы завершить обучение кадетов. В этом году он вышел в море из мексиканского порта Акапулько 6 апреля. Конечной целью плавания была Исландия.