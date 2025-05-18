Вашингтон объявил о своем плане действий после провала переговоров между Киевом и Москвой
Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио заявил, что Россия и Украина подготовят свои предложения по условиям прекращения огня на фронте.
"Лавров сказал мне, что Москва подготовит документ с изложением своих требований о прекращении огня в Украине. Украинская сторона будет работать над собственным предложением о прекращении огня, и мы надеемся представить его в ближайшее время", – приводит слова Рубио Clash Report. Рубио отметил, что если эти документы будут содержать "реалистичные идеи", удастся достичь прогресса.
"В противном случае мы будем иметь другую оценку. Есть и другие вопросы, которые нам нужно решать, и мы не хотим продолжать бесконечные переговоры по Украине", – добавил Рубио.
Госсекретарь США также высказался относительно санкций против России. "Мы попросили Сенат дать нам немного времени, чтобы увидеть, сможем ли мы достичь прогресса в переговорах по Украине. Если не будет достигнут прогресс, Сенат примет законопроект о санкциях против России", – пояснил он.
По его словам, Вашингтон уже проинформировал Москву, что если прогресс в переговорах по войне в Украине достигнут не будет, Конгресс примет закон о санкциях. "Принятие Конгрессом законопроекта о санкциях против России – это то, что мы не можем остановить или контролировать", – констатировал Марко Рубио.