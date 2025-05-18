Вашингтон объявил о своем плане действий после провала переговоров между Киевом и Москвой

"Лавров сказал мне, что Москва подготовит документ с изложением своих требований о прекращении огня в Украине. Украинская сторона будет работать над собственным предложением о прекращении огня, и мы надеемся представить его в ближайшее время", – приводит слова Рубио Clash Report. Рубио отметил, что если эти документы будут содержать "реалистичные идеи", удастся достичь прогресса.