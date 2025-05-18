Честное замечание подруги открыло невесте глаза: свадьба так и не состоялась

Невеста, оказавшаяся в центре этой истории, долгие годы терпела контролирующее поведение своего жениха. Он был настоящим «живым красным флагом»: патологически ревнивый, отслеживающий ее местоположение и звонивший по девять раз подряд, если она уходила за покупками с подругами. Сама невеста пыталась оправдать его поступки, говоря, что он просто «сильно переживает». Однако все изменилось за одну ночь.