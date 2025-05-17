Турецкий чиновник: переговоры между Россией и Украиной прошли более позитивно, чем ожидалось

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу заявил, что переговоры между российской и украинской делегациями в Стамбуле стали крайне важным шагом на пути к завершению войны. «Встреча делегаций двух стран в Стамбуле имеет чрезвычайно важное значение для прекращения войны и достижения мира в регионе», — сказал Эрдоган журналистам в самолете по пути с саммита в Албании.