Турецкий чиновник: переговоры между Россией и Украиной прошли более позитивно, чем ожидалось
Переговоры между Россией и Украиной, состоявшиеся в пятницу в Стамбуле, оказались более позитивными, чем ожидалось, сообщил телеканалу CNN турецкий чиновник. По данным канала, российская сторона отказалась от участия американских представителей в переговорах, в то время как турецкие представители присутствовали при обсуждении.
«Они прошли более позитивно, чем ожидалось. В ходе переговоров не использовалась обвинительная риторика», — отметил турецкий представитель.
По его словам, российская делегация потребовала от Киева вывести войска с территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, которые Россия пытается незаконно аннексировать. Турецкий чиновник уточнил, что это требование было выдвинуто «в контексте обсуждения возможного перемирия».
«В момент, когда ситуация, казалось, зашла в тупик, мы предложили провести обмен военнопленными, в который вошли бы три категории — дети, гражданские и военнослужащие. Украинская сторона обратилась к руководству страны для получения согласия», — сообщил он. При этом представитель Турции отметил, что российской делегации «потребовалось меньше консультаций, чем украинской».
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу заявил, что переговоры между российской и украинской делегациями в Стамбуле стали крайне важным шагом на пути к завершению войны. «Встреча делегаций двух стран в Стамбуле имеет чрезвычайно важное значение для прекращения войны и достижения мира в регионе», — сказал Эрдоган журналистам в самолете по пути с саммита в Албании.