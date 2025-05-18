С повышением уровня воды появилась возможность сплавляться по реке Амата
После дождей в пятницу уровень воды в реке Амата значительно повысился, и теперь по реке можно сплавляться.
Согласно данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, уровень воды в Амате у Мелтури в пятницу поднялся с 0,8 до 1,35 метра выше нулевой отметки станции. В субботу уровень воды начал снижаться, но он остается достаточно высоким для успешного сплава.
Синоптики прогнозируют, что в воскресенье и в ночь на понедельник в Латвии ожидаются обильные осадки, поэтому уровень воды в Амате, скорее всего, останется достаточно высоким для сплава.
Сплав возможен и по другим рекам. Например, в притоке Абавы — реке Имуле у Пилскални — уровень воды с четверга поднялся на один метр.
Уровень воды повышается в большинстве рек Латвии, местами — стремительно. В отдельных районах возможен застой воды в низинах и затопление пойм. На следующей неделе ожидается повышение уровня воды и в Даугаве.