С повышением уровня воды появилась возможность сплавляться по реке Амата

Согласно данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, уровень воды в Амате у Мелтури в пятницу поднялся с 0,8 до 1,35 метра выше нулевой отметки станции. В субботу уровень воды начал снижаться, но он остается достаточно высоким для успешного сплава.