В воскресенье мировые лидеры примут участие в инаугурационной мессе папы римского Льва ХIV

Вице-президент США Джей Ди Вэнс возглавит американскую делегацию. В ее состав также входит госсекретарь Марко Рубио. Он сообщил, что в субботу обсудит с кардиналом Маттео Цуппи — бывшим спецпосланником покойного папы Франциска по урегулированию конфликта между Россией и Украиной — усилия по окончанию войны. В беседе с журналистами он добавил, что Ватикан мог бы сыграть роль площадки для диалога: