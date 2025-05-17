В воскресенье мировые лидеры примут участие в инаугурационной мессе папы римского Льва ХIV
Многие мировые лидеры в воскресенье примет участие в интронизационной мессе новоизбранного папы римского Льва, сообщил Ватикан.
Во время мессы папа Лев, родившийся в Чикаго, но долгое время проживший в Перу, официально вступит в должность главы 1,4 миллиарда римских католиков по всему миру, сообщает Reuters.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс возглавит американскую делегацию. В ее состав также входит госсекретарь Марко Рубио. Он сообщил, что в субботу обсудит с кардиналом Маттео Цуппи — бывшим спецпосланником покойного папы Франциска по урегулированию конфликта между Россией и Украиной — усилия по окончанию войны. В беседе с журналистами он добавил, что Ватикан мог бы сыграть роль площадки для диалога:
«Я бы не назвал его посредником, но думаю, это место, куда обе стороны могли бы прийти с определенным доверием», — сказал Рубио.
Среди других лидеров, чье присутствие ожидается в воскресенье, — президенты Израиля, Украины, Перу и Нигерии, премьер-министры Латвии, Италии, Канады и Австралии, канцлер Германии Фридрих Мерц и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Также ожидается участие европейских монархов, в том числе короля Испании Фелипе и королевы Летиции.