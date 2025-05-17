"Все равно что крикнуть “бомба” в аэропорту": из-за одного слова пассажир круизного лайнера оказался в неловкой ситуации

Как оказалось, на круизных лайнерах действует неписаное правило: упоминание печально известного Титаника считается дурным тоном и может серьезно расстроить как персонал, так и других пассажиров. Корабль стал символом крупнейшей морской катастрофы в истории, и его название на борту — табу.