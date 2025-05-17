"Все равно что крикнуть “бомба” в аэропорту": из-за одного слова пассажир круизного лайнера оказался в неловкой ситуации
Тиктокер Марк Себастьян рассказал, как во время обеда на круизном лайнере неосмотрительно произнес фразу: "Этот корабль всего на сто футов длиннее Титаника". Как выяснилось, эта реплика стала причиной крайне неловкой ситуации.
«Упали столовые приборы, официанты ахнули... наступила леденящая тишина. Оказывается, о Титанике говорить нельзя. Кто знал? Я — точно нет!» — поделился блогер.
Как оказалось, на круизных лайнерах действует неписаное правило: упоминание печально известного Титаника считается дурным тоном и может серьезно расстроить как персонал, так и других пассажиров. Корабль стал символом крупнейшей морской катастрофы в истории, и его название на борту — табу.
Марк также отметил, что после его слов его девушка шепнула ему: «Об этом говорить нельзя». Комментаторы под видео подтвердили, что действительно — вспоминать о Титанике, находясь на круизном судне, — плохая идея.
«Сказать "Титаник" на лайнере — все равно что крикнуть "бомба" в аэропорту», — пошутил один из пользователей соцсетей.