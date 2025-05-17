Сегодня в Латвии проходят День открытых церквей и Ночь церквей
Ночь церквей проходит уже в 12-й раз и соберет как минимум 190 храмов различных традиционных христианских конфессий по всей Латвии. В рамках Дня открытых церквей каждая община приглашена держать свой храм открытым для всех с 10 часов утра.
Больше всего открытых церквей в Видземе — 49, за ней следует Курземе с 44 зарегистрированными церквями. В Земгале, Селии и Латгале участие принимают не менее 58 церквей.
В каждой церкви подготовлена программа: от осмотра храма и экскурсий, выставок картин и фотографий — до вечерних концертных программ с участием хоров и солистов. Традиционно состоятся также концерты органной музыки и пения.
В этом году, в соответствии с выбранной темой, запланированы также дискуссии, беседы и рассказы о личном опыте по актуальным темам — таким как онкология, зависимости, крепкие семейные отношения. Пройдут также молебны, предусмотрено время для молитвы и тишины.
Объединяющим элементом станет звон церковных колоколов, который прозвучит трижды в день — в 12:00, 18:00 и 22:00. В 21:00 все желающие приглашаются к совместной молитве «Отче наш».
Ночь церквей и День открытых церквей традиционно проходят с 10:00 до 22:00. В них совместно участвуют различные общины христианских конфессий Латвии. Идея Ночи церквей пришла в Латвию из Австрии, где более 20 лет назад впервые прошло подобное экуменическое мероприятие, организованное совместно различными христианскими конфессиями. Вскоре после этого оно стало проводиться и в Чехии, и в Словакии. С 2012 года Ночь церквей проходит также в Тарту, Эстония. Задумку мероприятия поддерживают руководители крупнейших христианских конфессий Латвии.