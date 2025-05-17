Сегодня в Латвии проходят День открытых церквей и Ночь церквей

Ночь церквей и День открытых церквей традиционно проходят с 10:00 до 22:00. В них совместно участвуют различные общины христианских конфессий Латвии. Идея Ночи церквей пришла в Латвию из Австрии, где более 20 лет назад впервые прошло подобное экуменическое мероприятие, организованное совместно различными христианскими конфессиями. Вскоре после этого оно стало проводиться и в Чехии, и в Словакии. С 2012 года Ночь церквей проходит также в Тарту, Эстония. Задумку мероприятия поддерживают руководители крупнейших христианских конфессий Латвии.