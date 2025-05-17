Мнение: "35 лет назад Латвия была на краю пропасти, но удержалась и повернула в нужную сторону"

Круминьш признал, что не все нужные реформы были осуществлены вовремя: «Возможно, мы кое-что не сделали. Мы не пошли на необходимые реформы, когда нужно было радикально менять всю систему образования и многое другое — избавиться от того советского наследия, что мы имели». Тем не менее, по его словам, Латвия справилась: «Я считаю, что все прошло достаточно хорошо. Я бы сказал — мы молодцы! Я всегда сравниваю нас с другими бывшими республиками СССР. Литва, Эстония — мы рядом с ними. Да, мы были втянуты в яму немного глубже, но выбрались».