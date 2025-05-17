Мнение: "35 лет назад Латвия была на краю пропасти, но удержалась и повернула в нужную сторону"
Прошло 35 лет с момента восстановления независимости Латвии, и хотя путь был непростым, историк Гатис Круминьш считает, что страна сделала главное - выстояла и выбрала верное направление.
В передаче TV24 «Kārtības rullis» доктор исторических наук, ведущий исследователь Видземского университета Гатис Круминьш поделился размышлениями о развитии латвийского государства и общества. «Скажу так — все было достаточно хорошо, если учитывать, где мы находились 35 лет назад. Тогда мы даже не осознавали, насколько глубоко были в яме — на краю пропасти», — отметил он.
Круминьш признал, что не все нужные реформы были осуществлены вовремя: «Возможно, мы кое-что не сделали. Мы не пошли на необходимые реформы, когда нужно было радикально менять всю систему образования и многое другое — избавиться от того советского наследия, что мы имели». Тем не менее, по его словам, Латвия справилась: «Я считаю, что все прошло достаточно хорошо. Я бы сказал — мы молодцы! Я всегда сравниваю нас с другими бывшими республиками СССР. Литва, Эстония — мы рядом с ними. Да, мы были втянуты в яму немного глубже, но выбрались».
Он напомнил, что экономический спад начался еще до восстановления независимости: «Это миф, что все рухнуло после 1990 года. Уже с 1986 года ВВП Латвии снижался. Независимость — это не причина развала, а шанс на выход».
Главным достижением историк считает стратегический выбор страны: «Мы развернули этот корабль — черт знает откуда — в сторону Запада. И, учитывая оставшиеся ресурсы, сумели удержать его. Это главное — мы удержались. Мы в НАТО, в Европейском союзе. Да, ситуация не идеальна, но могла быть куда хуже».