Сеть Virši закроет не так давно открытые магазины в Origo и на Тербатас
Энергетическая компания AS Virši-A, работающая под брендом Virši, во второй половине мая прекратит деятельность двух торговых точек в Риге — на улице Тербатас, 22/24, и на улице Сатеклес, 2б, в торговом центре Origo.
Компания приняла это решение, исходя из показателей рентабельности магазинов, которые в долгосрочной перспективе не соответствуют установленным критериям эффективности и доходности.
Председатель правления Virši Янис Виба отметил, что относительно новое направление бизнеса — магазины без возможности заправки топливом — не достигло запланированных финансовых целей.
«Закрытие этих двух магазинов позволит компании улучшить общие показатели рентабельности и сосредоточиться на более доходных направлениях, таких как расширение сети автозаправочных станций, укрепление позиций в энергетическом сегменте и строительство завода по производству биометана в Наукшени», — добавил Виба.
В сообщении подчеркивается, что компания продолжает реализацию стратегии развития, которая предусматривает расширение и модернизацию сети автозаправок. В стратегию также входит развитие торговли электроэнергией, увеличение количества станций по заправке сжатым природным газом и расширение сети электрозарядных станций.
Кроме того, строительство биометанового завода в Наукшени называется следующим важным шагом, который позволит компании укрепить и диверсифицировать бизнес-модель, обеспечив устойчивый рост по всем стратегическим направлениям.
Как ранее сообщало агентство LETA, первый розничный магазин Virši на улице Тербатас был открыт в сентябре 2023 года, а магазин в ТЦ Origo — в марте 2024 года.