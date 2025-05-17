Сеть Virši закроет не так давно открытые магазины в Origo и на Тербатас

«Закрытие этих двух магазинов позволит компании улучшить общие показатели рентабельности и сосредоточиться на более доходных направлениях, таких как расширение сети автозаправочных станций, укрепление позиций в энергетическом сегменте и строительство завода по производству биометана в Наукшени», — добавил Виба.