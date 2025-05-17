Силиня: агрессия России остается самой большой угрозой безопасности Европы
Агрессия России остается самой большой угрозой для европейской безопасности, подчеркнула на встрече Европейского политического сообщества (EPC) в столице Албании Тиране премьер-министр Латвии Эвика Силиня.
"На саммите EPC вместе с европейскими лидерами мы согласовали свои действия по содействию справедливому миру в Украине. Агрессия России остается самой большой угрозой для европейской безопасности. Мы требуем от России принять предложение о немедленном всеобъемлющем безусловном 30-дневном прекращении огня, в противном случае мы применим гораздо более жесткие санкции, которые затронут финансовый и энергетический сектор", - подчеркнула Эвика Силиня.
Советник премьер-министра по коммуникации Анна Удре сообщила, что, помимо пленарных заседаний и круглого стола, посвященного безопасности внешних границ и проблемам миграции, Силиня проведет ряд двусторонних встреч, в том числе с премьер-министром Испании Педро Санчесом и президентом Молдовы Майей Санду.