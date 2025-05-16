Ночной транспорт вернулся в Ригу! Доступны три новых автобусных маршрута
После пятилетнего перерыва с 17 мая по 28 сентября по выходным и праздничным дням в Риге снова будет доступен ночной общественный транспорт — три автобусных маршрута, которые будут отправляться из центра города в сторону Межциемса, Иманты и Дарзциемса, заезжая по пути в другие районы.
Ночные автобусы будут курсировать в ночи с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье, а также в праздничные дни. Первые рейсы стартуют в ночь с 16 на 17 мая. Из центра Риги (от Центрального железнодорожного вокзала) автобусы будут отправляться пять раз за ночь — в 00:00, 01:00, 02:00, 03:00 и 04:00.
«Рига живет и после наступления темноты — культура, развлечения и работа не заканчиваются с последним дневным рейсом. Возобновляя ночной общественный транспорт, мы делаем шаг к более удобному, безопасному и доступному городу для всех. Этим летом мы проанализируем спрос на услугу и подумаем, как сделать ее постоянной частью транспортной системы во всех районах Риги», — подчеркнул председатель Комиссии по лицензированию коммерческих пассажирских перевозок Мирослав Кодис.
До 2020 года в Риге действовали восемь маршрутов ночного общественного транспорта, однако из-за снижения пассажиропотока и ограничений, введенных в связи с пандемией COVID-19, ночные маршруты были полностью отменены. Чтобы оценить текущий спрос, Рижская дума до 28 сентября реализует пилотный проект. Осенью, на основании его результатов, будет принято решение о возможном возвращении ночного общественного транспорта на постоянной основе.
Для реализации проекта разработаны три кольцевых маршрута, охватывающие как можно больше густонаселенных районов. Каждый маршрут рассчитан так, чтобы автобус мог за час вернуться в отправную точку.
До 28 сентября будут доступны следующие маршруты:
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Автобус №1 "Центр – Тейка – Югла – Межциемс" — будет отправляться от остановки "Центральный вокзал" по маршруту: бульвар Райня, улица Марияс, улица Меркеля, бульвар Бривибас, улица Бривибас, Воздушный мост, Бривибас гатве, улицы Силциема, Мурьяню, Юглас, Малиенас, Хипократа, Бикерниеку, Виля Гелбес, затем возвращение в центр по тому же маршруту.
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Автобус №4 "Центр – Агенскалнс – Золитуде – Иманта" — от остановки "Стацияс лаукумс" по улицам Марияс, 13 Января, набережной 11 Ноября, Каменному мосту, бульвару Узварас и далее через районы Агенскалнс и Золитуде в Иманту, с возвращением тем же маршрутом.
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Автобус №6 "Центр – Пурвциемс – Плявниеки – Дарзциемс" — будет курсировать от "Стацияс лаукумс" по улицам Марияс, Александра Чака, мосту Земитана, улицам Дзелзавас, Улброкас, Бралю Каудзишу, Илукстес, Сеску, Ницгалес, Августа Деглава и другим, возвращаясь в центр по улицам Валмиерас, Сатеклес и снова Марияс.
Подробные маршруты и остановки доступны на сайте Rīgas satiksme и в мобильном приложении. Стоимость проезда и порядок использования остаются такими же, как и на дневных маршрутах.