Ночной транспорт вернулся в Ригу! Доступны три новых автобусных маршрута

Ночные автобусы будут курсировать в ночи с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье, а также в праздничные дни. Первые рейсы стартуют в ночь с 16 на 17 мая. Из центра Риги (от Центрального железнодорожного вокзала) автобусы будут отправляться пять раз за ночь — в 00:00, 01:00, 02:00, 03:00 и 04:00.