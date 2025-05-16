В Елгаве стартует Фестиваль песчаных скульптур - но его гости должны кое-что учитывать

Самым масштабным произведением парка песчаных скульптур традиционно станет демо-скульптура — Медуза, созданная латвийскими скульпторшами Агнесе Рудзите-Кирилловой и Санитой Равиней. Образ Медузы, увитой змеями, выполнен из 250 тонн песка, достигает пяти метров в высоту и одиннадцати метров в ширину. Этой работой латвийские скульпторши оживили трагический древнегреческий миф о Медузе, которая была несправедливо наказана и превращена в чудовище со змеиными волосами. Этот миф символизирует силу женщин на фоне трагических поворотов судьбы, одновременно заставляя задуматься о том, как ошибочные интерпретации формируют образы и их значение в культуре.