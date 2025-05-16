В Елгаве стартует Фестиваль песчаных скульптур - но его гости должны кое-что учитывать
Несмотря на дождь и ветер, скульпторы в Елгаве завершили создание песчаных скульптур — более 1200 тонн песка превратились в мифологических героев и мифических существ.
В субботу, 17 мая, с 11:00 до 23:00 посетители приглашаются на мероприятия фестиваля песчаных скульптур «Sand Signs 2025».
Из-за переменчивой погоды организаторы напоминают, что мероприятие проходит под открытым небом, поэтому, чтобы чувствовать себя комфортно, стоит одеться и обуться соответствующим образом.
«Для профессиональных скульпторов испытания природы не являются препятствием. За 19 лет проведения фестиваля песчаных скульптур в Елгаве мы пережили самые разные погодные условия — от сильной жары до дождя, штормов и града, — но скульптуры из песка всегда были и будут», — подчеркивают в самоуправлении.
Тематика фестиваля — «Мифические образы». В самоуправлении отмечают, что посетители смогут познакомиться с окутанными легендами существами и окунуться в мир магии и фантазии через песчаные скульптуры, созданные художниками из разных стран мира. В Елгаве собрались 17 профессиональных скульпторов из 11 стран — Латвии, Литвы, Нидерландов, Украины, Польши, Индонезии, Финляндии, Индии, Чехии, Канады и Болгарии.
Самым масштабным произведением парка песчаных скульптур традиционно станет демо-скульптура — Медуза, созданная латвийскими скульпторшами Агнесе Рудзите-Кирилловой и Санитой Равиней. Образ Медузы, увитой змеями, выполнен из 250 тонн песка, достигает пяти метров в высоту и одиннадцати метров в ширину. Этой работой латвийские скульпторши оживили трагический древнегреческий миф о Медузе, которая была несправедливо наказана и превращена в чудовище со змеиными волосами. Этот миф символизирует силу женщин на фоне трагических поворотов судьбы, одновременно заставляя задуматься о том, как ошибочные интерпретации формируют образы и их значение в культуре.