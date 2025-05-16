В Риге задержан серийный вор, который "обчищал" автомойки
12 мая Государственная полиция в сотрудничестве с Рижской муниципальной полицией задержала мужчину, подозреваемого в семи кражах, совершенных в разных районах Риги. Его схема была довольно проста — вскрывая платежные автоматы на автомойках самообслуживания, он присваивал себе тысячи евро.
Дополнительно у полиции имеется информация, что задержанный в этом году украл бытовые предметы из цветочного магазина в Вецмилгрависе, а также в другом месте — велосипед. В отношении подозреваемого была применена мера пресечения — арест.
В период с февраля по апрель этого года в Государственной полиции были зарегистрированы семь эпизодов краж, совершенных путем взлома платежных автоматов на автомойках. Суммы похищенного варьировались — в одном случае было украдено 1800 евро, в другом — 500 евро. Сотрудники полиции, проводя оперативные мероприятия, в том числе анализируя записи с видеокамер наблюдения, смогли опознать предполагаемого злоумышленника. Его объявили в розыск. Подозреваемый не проживал по одному адресу, поэтому выяснение его местонахождения заняло время, однако полицейским удалось выйти на его след. Совместно с Рижской муниципальной полицией 12 мая подозреваемый был задержан. Это мужчина 1981 года рождения, который ранее уже был судим за имущественные преступления.
Полиция располагает сведениями, что мужчина, возможно, связан и с другими преступлениями. Все указывает на то, что в этом году он украл бытовые вещи из цветочного магазина в Вецмилгрависе и похитил велосипед в другом месте.
По данному факту начато несколько уголовных процессов, квалифицированных по первой и третьей части статьи 175 и первой части статьи 185 Уголовного закона — за кражу; за кражу, совершенную путем проникновения в помещение или хранилище, а также за умышленное повреждение чужого имущества. 14 мая суд избрал в отношении мужчины меру пресечения — арест.
Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.