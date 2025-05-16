В Риге задержан серийный вор, который "обчищал" автомойки

В период с февраля по апрель этого года в Государственной полиции были зарегистрированы семь эпизодов краж, совершенных путем взлома платежных автоматов на автомойках. Суммы похищенного варьировались — в одном случае было украдено 1800 евро, в другом — 500 евро. Сотрудники полиции, проводя оперативные мероприятия, в том числе анализируя записи с видеокамер наблюдения, смогли опознать предполагаемого злоумышленника. Его объявили в розыск. Подозреваемый не проживал по одному адресу, поэтому выяснение его местонахождения заняло время, однако полицейским удалось выйти на его след. Совместно с Рижской муниципальной полицией 12 мая подозреваемый был задержан. Это мужчина 1981 года рождения, который ранее уже был судим за имущественные преступления.