На остановке в Риге пьяный мужчина оскорбил украинцев. Но потом об этом пожалел

Как сообщили в прокуратуре, летом 2024 года в Риге мужчина, услышав, как двое людей разговаривают между собой на украинском языке, публично заявил на русском, что российская армия должна действовать так, чтобы уничтожить Украину и украинцев. Также он обвинил украинских граждан в том, что в Латвии сносятся советские памятники.