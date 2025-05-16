На остановке в Риге пьяный мужчина оскорбил украинцев. Но потом об этом пожалел
Рижская Восточная прокуратура приговорила мужчину к 240 часам общественных работ за ненавистнические высказывания в адрес украинцев на остановке общественного транспорта.
Как сообщили в прокуратуре, летом 2024 года в Риге мужчина, услышав, как двое людей разговаривают между собой на украинском языке, публично заявил на русском, что российская армия должна действовать так, чтобы уничтожить Украину и украинцев. Также он обвинил украинских граждан в том, что в Латвии сносятся советские памятники.
Мужчина обвинялся в том, что публично выражал поддержку действиям российской армии в Украине, зная, что Россия осуществляет масштабное вторжение на украинскую территорию, нарушая суверенитет, территориальную целостность и политическую независимость государства, совершая насилие и убивая мирных жителей.
Как указано в заявлении прокуратуры, содержание и форма высказываний выходят за рамки свободы выражения мнения, закрепленной в Конституции и международных нормативных актах. Они фактически прославляют и оправдывают преступления против человечности, мирных жителей и военные преступления, совершенные Россией, признавая их правильными и необходимыми.
В нынешней геополитической ситуации такие преступления имеют высокую степень общественной опасности, поскольку действия обвиняемого целенаправленно вызывают ненависть, вражду в обществе и направлены на его раскол, оскорбляя украинских граждан, подчеркнули в прокуратуре.
Мужчина полностью признал свою вину и выразил раскаяние, что было признано смягчающим обстоятельством. Однако отягчающим обстоятельством считается то, что преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения.
В Латвии регулярно происходят подобные инциденты, но самым резонансным стал случай в 2022 году, когда мужчина избил юношу, который шел по улице, набросив на плечи флаг Украины.