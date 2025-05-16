Наше пиво больше никому не нужно?
В Латвии
Вчера 19:12
Экспорт пива из Латвии обвалился почти на 50% за год
В первом квартале этого года в Латвии было произведено 16,182 миллиона литров пива, что на 3,2% меньше, чем в первом квартале 2024 года, свидетельствуют данные Службы государственных доходов об обороте акцизных товаров.
В первом квартале в Латвию было импортировано 18,634 миллиона литров пива, что на 27,7% меньше, чем в первом квартале 2024 года. Всего в первом квартале для потребления в Латвии было выпущено 24,854 миллиона литров пива, что на 1,1% больше, чем в первом квартале 2024 года.
Объем экспорта пива из Латвии в первом квартале сократился на 48,6%, с 13,434 млн литров в первом квартале 2024 года до 6,904 млн литров в первом квартале 2025 года.
Как сообщается, в 2024 году в Латвии будет произведено в общей сложности 73,866 миллиона литров пива, что на 0,3 % меньше, чем в 2023 году. В прошлом году в Латвию было импортировано 118,999 млн литров пива, что на 7,7% больше, чем в 2023 году.