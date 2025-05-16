Экспорт пива из Латвии обвалился почти на 50% за год

Как сообщается, в 2024 году в Латвии будет произведено в общей сложности 73,866 миллиона литров пива, что на 0,3 % меньше, чем в 2023 году. В прошлом году в Латвию было импортировано 118,999 млн литров пива, что на 7,7% больше, чем в 2023 году.