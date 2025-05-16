Ночь темна и полна шума: когда в Риге происходит больше всего инцидентов

В ходе опроса полиции, на который было получено 108 ответов, выяснилось, что большинство рижан в течение последних шести месяцев чувствовали себя очень безопасно или спокойно на улице в ночное время в своем районе. Лишь десятая часть опрошенных заявила, что чувствует себя небезопасно или очень небезопасно.