Третий пенсионный уровень: как не потерять деньги перед выходом на пенсию
На третьем пенсионном уровне около трети участников вкладывают свои накопления в консервативные/сбалансированные фонды. Это показывает, что, как и во 2-м пенсионном уровне, некоторые люди в 3-м пенсионном уровне также инвестируют в план, который им не подходит.
С 55 лет участники 3-го пенсионного уровня имеют полную свободу действий - они могут использовать свои накопления полностью или по частям, а также продолжать копить. Но стратегия снятия накоплений должна зависеть от срока - от того, сколько лет люди планируют снимать эти накопления, и на это следует обратить особое внимание, пишет Diena.
"По мере приближения срока можно постепенно переходить на более консервативный пенсионный план, который будет меньше подвержен колебаниям на финансовых рынках. Если, находясь уже на пенсии, средства пока не нужны и есть возможность подождать с их использованием, то можно оставить третий уровень в более активном плане. Если финансовые рынки на спаде (как это происходит сейчас), у вкладчиков, по крайней мере, будет время сохранить эти средства в целости и сохранности до тех пор, пока рынки не восстановятся, а затем снять их по более высокой стоимости", - говорит директор Swedbank Atklātais pensiju fonds Марис Силитис.
"Если до планируемого снятия денег остается более 10 лет, следует обратить внимание на активные пенсионные планы, даже те, где 100% приходится на акции. Если осталось пять лет, уровень риска, то есть долю акций следует снизить, но не стоит "сидеть" на слишком консервативных планах, поскольку так вы теряете возможность заработать больше", - говорит руководитель управления вложениями Swedbank Анжелика Добровольска.
Например, даже при выходе на пенсию 3-й уровень пенсионной системы не обязательно инвестировать на 100% в облигации; небольшая часть может быть вложена и в акции, что может обеспечить немного более высокий рост. Следует отметить, что в случае с облигациями сценарии могут различаться. Недавно была именно такая ситуация, когда рынок облигаций существенно упал. Более того, у каждого пенсионного управляющего свое мнение по поводу подобных нюансов. Например, Добровольска больше поддерживает диверсификацию, когда в планы входят как акции, так и облигации. Когда вы приближаетесь к пенсионному возрасту, вы можете оставить некоторую часть в акциях (менее 10%), а молодые люди, если они не уверены, могут включить некоторую часть в облигации.