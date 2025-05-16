Третий пенсионный уровень: как не потерять деньги перед выходом на пенсию

Например, даже при выходе на пенсию 3-й уровень пенсионной системы не обязательно инвестировать на 100% в облигации; небольшая часть может быть вложена и в акции, что может обеспечить немного более высокий рост. Следует отметить, что в случае с облигациями сценарии могут различаться. Недавно была именно такая ситуация, когда рынок облигаций существенно упал. Более того, у каждого пенсионного управляющего свое мнение по поводу подобных нюансов. Например, Добровольска больше поддерживает диверсификацию, когда в планы входят как акции, так и облигации. Когда вы приближаетесь к пенсионному возрасту, вы можете оставить некоторую часть в акциях (менее 10%), а молодые люди, если они не уверены, могут включить некоторую часть в облигации.