В поджоге дома премьер-министра Великобритании обвинен гражданин Украины

Речь идет о трех пожарах, которые произошли на прошлой неделе: возгорании автомобиля в районе Кентиш-Таун на севере Лондона, пожаре в частном доме Стармера на той же улице, в котором он жил до избрания на пост премьер-министра, а также поджоге дома на северо-западе Лондона, который СМИ тоже связывают с британским премьером. В результате инцидентов никто не пострадал, огонь повредил только входные двери.