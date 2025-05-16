C июля 2024 года Стармер и его семья живут в официальной резиденции премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит.
В мире
Вчера 11:45
В поджоге дома премьер-министра Великобритании обвинен гражданин Украины
Обвинения в поджоге двух домов и автомобиля, связанных с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, предъявлены 21-летнему гражданину Украины Роману Лавриновичу.
Как сообщает DW, Лавриновича задержали в городе Сиденхам к юго-востоку от Лондона 13 мая. Ему инкриминируют три эпизода поджогов "с умыслом создания угрозы жизни человека", уточнили в полиции. О мотивах обвиняемого не сообщается.
Речь идет о трех пожарах, которые произошли на прошлой неделе: возгорании автомобиля в районе Кентиш-Таун на севере Лондона, пожаре в частном доме Стармера на той же улице, в котором он жил до избрания на пост премьер-министра, а также поджоге дома на северо-западе Лондона, который СМИ тоже связывают с британским премьером. В результате инцидентов никто не пострадал, огонь повредил только входные двери.