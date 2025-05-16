Иллюстративное фото.
В Латвии
Вчера 09:23
Отменен низкий пролет американского стратегического бомбардировщика B-52H над Латвией
Из-за погодных условий отменен запланированный на сегодня, 16 мая, низкий пролет американского стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress над Латвией.
Изначально планировалось, что около 12:00 самолет появится над памятником Свободы, а примерно через пять минут — над военной базой "Лиелварде".
Низкий пролет был частью миссии Bomber Task Force Europe, направленной на усиление приверженности США обеспечению безопасности в Балтийском регионе и по всему восточному флангу НАТО.
B-52H Stratofortress должен был лететь в одной формации с истребителями, патрулирующими воздушное пространство стран Балтии в рамках миссии НАТО. Этот многонациональный пролет подчеркивает единство союзников и скоординированность действий военно-воздушных сил для обеспечения региональной безопасности.