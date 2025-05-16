Отменен низкий пролет американского стратегического бомбардировщика B-52H над Латвией

B-52H Stratofortress должен был лететь в одной формации с истребителями, патрулирующими воздушное пространство стран Балтии в рамках миссии НАТО. Этот многонациональный пролет подчеркивает единство союзников и скоординированность действий военно-воздушных сил для обеспечения региональной безопасности.